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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

جاليري ضي يستضيف حفل توقيع "غرفة سرية" الثلاثاء 24 أكتوبر

غلاف المجموعة القصصية
غلاف المجموعة القصصية غرفة سرية
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يستضيف جاليري ضي الزمالك برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، حفل توقيع المجموعة القصصية "غرفة سرية" للكاتب طارق عبد الفتاح، في السابعة مساء  الثلاثاء  24 اكتوبر الجاري.

تتناول المجموعة حالات ومفارقات وتناقضات إنسانية متنوعة مستلهمة الواقع ومحلقة في الخيال، كما يفضح الكاتب أوضاعا إجتماعية غير مقبولة، وتغلف السخرية المرة كثير من القصص، وتتضمن المجموعة لوحات متعددة لكبار الفنانيين التشكليين  في مصر وهي أعمال ترتبط بمضامين القصص المقدمة.

كما يتضمن الحفل عزف علي آلة الكمان  للعازف الصغير  نور الدين طارق عبد الفتاح، ثم وندوة نقدية يديرها الشاعر والناقد محمد حربي، ويناقش المجموعة الأديب محمود عرفات والناقد د.صلاح السروي.

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جاليري ضي الزمالك الناقد التشكيلي هشام قنديل المجموعة القصصية غرفة سرية طارق عبد الفتاح
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