نائب رئيس الاتحاد العالمى للإسكواش: المهمة تمت بنجاح وأصبحنا فى أولمبياد 2028



أعرب الأسطورة المصرية كريم درويش، نائب رئيس الاتحاد العالمى للإسكواش، عن سعادته بانضمام الاسكواش رسمياً إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وصافًا ذلك بالمهمة الشاقه والتى انتهت بنجاح.

حيث أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، فى اجتماعها اليوم الأثنين، فى مومباي الهند، برئاسة توماس باخ، أعتمادها مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

ويشغل كريم درويش بطال العالم للإسكواش سابقاً، منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للإسكواش.

وأبدى كريم درويش سعادته في حديث خاص لـ "البوبه نيوز"، بهذا القرار قائلاً: "الحمدلله نجحت انا و زملائي بالاتحاد الدولي للاسكواش بمهمة ادراج الاسكواش بالالعاب الاوليمبية في دورة لوس أنجلوس ٢٠٢٨ ".



مضيفًا : "مجتمع الاسكواش و الشعب المصري كان بيحلم باللحظة دي على مدى عشرات السنين، و الحمدلله و بعد رحلة كفاح و عمل شاق لمدة ٣ سنوات، اتشرف اني اكون جزء من تحقيق هذا الحلم".

مؤكداً: "أن الإعلام عليه دور كبير، فى الماضى، والآن الدور أصبح أكبر، ونحتاج له دائمًا".



وبهذا ستكون مصر أمام فرصة كبيرة لحصد الذهب فى الأولمبياد، لما تمتلكه مصر من قاعدة كبيرة من أصحاب المضارب الذهبية في لعبة الاسكواش، بداية من الناشئين وصولًا إلى المحترفين، والذين يحتلون قائمة التوب 10 للرجال والسيدات.





