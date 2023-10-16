اجتماع مهم لاتحاد الترايثلون لمناقشة برنامج المنتخب قبل الأولمبياد

أكد اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للترايثلون أن مجلس الإدارة س يعقد اجتماع هام مطلع الاسبوع المقبل من اجل مناقشة كيفية تجهيز الابطال المرشحين لتمثيب مصر في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس 2024

واضاف اللواء احمد ناصر خلال تصريحاته الخاصة ان مصر تملك عناصر مميزة وقادرة على تخطي عقبة التصفيات بعد النتائدج الايجابية للفراعنة في بطولتى افريقيا والعربية التى اقيمت على مدار الايام الثلاثة الماضية بمدينة الغردقة .

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للترايثلون اجتماع على هامش استضافة مدينة الغردقة للبطوليتن الأفريقية والعربية.

وتم مناقشة العديد من القضايا الهامة وخرجت الجمعية العمومية بالكثير من القرارات الحاسمة بالإجماع.

على الجانب الاخر شهدت منافسات البطولتين العربية والأفريقية للترايثلون المقامة حالياً بمدينة الغردقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت منافسات البطولة تفوقا ملحوظا للاعبي المنتخب المصري في كافة المراحل السنية بالإضافة للاعبي منتخب البارالمبية الذين تفوقوا على أنفسهم وأثبتوا قدرتهم على التواجد في أكبر وأهم الأحداث القارية والعالمية.