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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب اليد يفتقد جهود "دودو" في بطولة أفريقيا بالقاهرة بعد إصابته بالصليبي

أحمد هشام السيد
أحمد هشام السيد
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تعرض أحمد هشام السيد "دودو" لاعب منتخب مصر الاول لكرة اليد  والمحترف ضمن صفوف  نادي مونبلييه الفرنسي لإصابة خطيرة اثبتتها الاشعة التى خضع لها اللاعب اليوم وهي عبارة عن  قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأصيب نجم الفراعنة   خلال مباراة مونبلييه ونيم جراند التي انتهت بفوز الأول 25-23 في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، ليغادر اللقاء ويتوجه مباشراً لأقرب مستشفي يخضع بعدها للأشعة التى اثبتت الأشعة  تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يذكر ان لاعب منتخب مصر سبق ان تعرض لنفس الاصابة في  عام 2021  

ويفقد منتخب مصر الاول جهود اأحمد هشام السيد  خلال مشاركة الفراعنة في بطولة كأس افريقيا  التى من المقرر أن تقام بالقاهرة 2024 والمؤهلة لبطولة العالم المقبلة . 

وكان اللقاء الذى تعرض فيه نجم منتخبنا الوطنى للإصابة قد شهد  احرز أحمد هشام السيد  ء ٥ أهداف من ٦ تصويبات قبل ان يتعرض للاصابه فيما احرز مهاب ٣ اهداف لفريق نيم من ٨ تصويبات و احرز محمد سند هدفين من اربع تصويبات

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أحمد هشام السيد نادي مونبلييه الفرنسي دودو
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