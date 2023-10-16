الوقوف دقيقة حدادا لأرواح شهداء فلسطين في المؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

عقد ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، مؤتمرا صحفيا مساء أمس الأحد لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة، التي تحمل اسم الفنانة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور المخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.

حضر المؤتمر كوكبة من الفنانين والمثقفين، منهم، المخرج أحمد السيد، والناقدة د. داليا همام، والناقدة د. سامية حبيب، والإعلامية سهير الباشا مدير رعاية الشباب بأكاديمية طيبة، والكاتب الصحفي باسم صادق، رئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام والمخرج والفنان السوداني زهير عبد الكريم، والفنان حسام داغر، والفنانة نشوى حسن، والفنانة نهير أمين، والكاتبة رشا عبد المنعم، ومحمد يحيى، مسئول العلاقات العامة بجامعة النهضة.

وفي بداية المؤتمر، قام مقدم المؤتمر، المخرج أحمد علاء، دعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، في الأحداث الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الغاشم.

يترأس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر الجاري، تحت الرعاية الرسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.