البرلمان العراقي يدعو لدعم الإجراءات الحكومية في فتح ممرات إنسانية إلى غزة

الإثنين 16/أكتوبر/2023 - 03:33 م

دعا البرلمان العراقي لدعم الإجراءات الحكومية في فتح ممرات إنسانية.. مؤكدا على حجم التضامن العراقي مع القضية الفلسطينية، حيث صوت البرلمان على جملة من المقررات التي أدانت الهجمات العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر البرلمان - في جلسة طارئة عقدت لمناقشة تدهور الأوضاع الإنسانية في فلسطين اليوم الإثنين، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه يناصر القضية الفلسطينية..داعيا برلمانات العرب إلى عقد جلسة طارئة.

وأكد أنه تم تجميع بيانات استنكار ضد العدوان الإسرائيلي داخل قبة البرلمان حيث تصاعدت من قبل الكتل النيابية وزادت المواقف الداعمة لطوفان الأقصى في مشهد ترجم كمية التضامن مع القضية الفلسطينية..مشيرا إلى صدور عدة مقررات من بينها دعم الإجراءات الحكومية في فتح ممرات إنسانية، ودعوات لعقد جلسة طارئة للاتحاد البرلمانات العربية.