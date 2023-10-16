وكيل رياضة بالدقهلية تستقبل وفدا من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين بديوان عام المديرية، وفد من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، فى إطار اهتمام الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بمد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية بالمحافظة، ومنها كلية أصول الدين والتى تنتمى إلى جامعة الأزهر العريقة.

فيما ضم الوفد برئاسة الدكتور نبيل محمد عبده زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، كلا من الدكتور محمد حامد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية اصول الدين والدعوة بالمنصورة، و الدكتور احمد الهادي زكريا استاذ العقيدة والفلسفة بكلية اصول الدين والدعوة بالمنصورة، و طارق محمد الصيري مدير مكتب عميد كلية اصول الدين، و محمود عطية من خريجي جامعة الأزهر، ومدرب بأندية السكان التابع لصندوق الأمم المتحدة.

هذا وقد حضر اللقاء من جانب مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، سامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية، و ناجي إسماعيل مدير المركز الاعلامي.

تناول بالحديث الدكتور نبيل زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة، إلى بحث سبل التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، فى إطار التثقيف والتدريب بما يخدم طلبة الكلية، بالإضافة إلى التوعية بالبرامج والأنشطة والفعاليات التى تقدمها المديرية وتصب في مصلحة طلبة كلية أصول الدين للمشاركة فى هذه الفعاليات والبرامج على مستوى المديرية وإدارتها الفرعية.

وفى نفس السياق تم بحث التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وكلية أصول الدين والدعوة، بالتعاون مع أساتذة الكلية لعمل ندوات تتعلق بقضايا اجتماعية مثل " الختان، والزواج المبكر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة من منظور وسطية الإسلام، تدعى لها مراكز الشباب، بالتنسيق مع الادارة العامة للشباب بالمديرية.

ومن جانبها أعربت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة عن سعادتها البالغة بالتعاون مع كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، وخاصة في مجال التوعية لطلبة الكلية فيما يتعلق بقضايا مهمة على الساحة مثل الولاء والانتماء للوطن، والتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بالإضافة إلى حث الطلبة على المشاركه السياسية، من خلال ندوات تثقيفية يقوم بها أساتذة كلية أصول الدين والدعوة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وفى نهاية اللقاء قدم الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور نبيل زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة، درع بإسم كلية أصول الدين والدعوة للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تقديراً وعرفانا بالجهود التي تبذلها في خدمة الكلية، وكذلك تطوير منظومة العمل الشبابي على مستوى محافظة الدقهلية.

يأتي هذا اللقاء فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول الاهتمام بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، بشكل مستمر، وبناء وتطوير القدرات والتنمية المتكاملة والتعاون، والمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والفعاليات والبرامج بالشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية.

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