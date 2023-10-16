بمشاركة 1350 لاعبا.. انطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ

انطلقت، قبل قليل فعاليات بطولة العالم للشطرنج للناشئين، لأول مرة في مصر وتستضيفها الصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة السلام بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 1350 مشاركًا يمثلون 80 دولة على مستوى العالم منهم 650 لاعبًا تحت 12 سنة للأولاد والبنات و700 مرافقًا من أولياء الأمور والمدربين ورؤساء الوفود، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

من جانبه أكد محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، جاهزية المنشآت الرياضية بالمركز لاستضافة جميع المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ومدى الالتزام بتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات.

وأشار «فتحي» إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى والنهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعدها أمنا قوميا.

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