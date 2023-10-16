وزير الشباب يشهد المؤتمر الصحفى لانطلاق مشروع " الجينوم الرياضي"

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى توقيع بروتكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدفاع " مركز البحوث الطبية والطب التجديدي " ، وبذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ومستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية.

بدأ المؤتمر بفيلم وثائقي تضمن بدايه المشروع والفكرة منذ انطلاقها سنة ٢٠٢٠ بتوجيهات ودعم فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وألقى اللواء طبيب خالد عامر المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدى كلمة نقل فيها تحيات وزير الدفاع للحضور .

وعبر عن سعادته عن الاعلان اليوم عن توقيع البروتوكول والذي يقوم بدعمه السيد رئيس الجمهوريةمشيرا انه قد بدأنا فى هذا المشروع الكبير منذ مارس ٢٠٢١ بالتعاون مع العديد من الجهات والتى انضمت لها اليوم وزارة الشباب والرياضة.

وعبر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي عن امتنانه بمشاركة وزارة الشباب والرياضة وانضمامها الى مشروع الجينوم المصري .

وتابع أنه عندما تم ظهور المشروع الى النور كان هناك العديد من الاهداف كان اهمها هو إنشاء وانطلاق مشروع الجينوم المصري ، مضيفا ان المشروع سوف يعود على الدولة والشباب بالنفع وقد انتهينا بالفعل من تشيد مركز قومي للجينوم المصري وبدأنا بالفعل عمل اكثر من ٤٥٠ عينة لبداية تحليلها والعمل عليها.

واختتم حديثه أنه فى الوقت الحالى ما يدعو للفخر هو التعاون الكبير والمثمر بين جميع الجهات للخروج بأفضل النتائج للدولة والمجتمع المصري لمشروع الجينوم المصري.

وبكلمته ذكر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ان هذا المشروع الكبير والعملاق هو مشروع وطنى وقومى من الطراز الاول والتى تبناها سيادة رئيس الجمهورية والذي وجه سيادته بضمان تنفيذ الاهداف من المشروع والانتهاء من تنفيذها فى الأوقات المحددة .

وحرص مستشار رئيس الجمهورية على توجيه الشكر للدكتور اشرف صبحي على حرصه لانضمام وزارة الشباب والرياضة الى المشروع لاعداد وتطوير ابطال مصر من الرياضيين .

وتوجه وزير الشباب والرياضة فى بداية كلمتة بالتهنئة الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة باحتفال بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تنتهج المنهج العلمي دائما فى كل مشروعتها ، لذا حرصنا على الانضمام للمشروع القومي الجينوم المصري ويتم تطبيقه على أبطالنا الرياضيين .

وتابع وزير الرياضة اننا لدينا العديد من المشروعات الرياضية القومية والتى يتم فيها انتقاء اللاعبين والعناصر المميزة لتمثل المنتخبات المصرية فى مختلف الالعاب مستشهدا وزير الرياضة ان مصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين يمتلكون جينات هائلة ولدينا الكثير من اللاعبين على سبيل المثال هنا جوده لاعبه وبطله المنتخب المصري لتنس الطاولة وايضا لاعبتنا سارة سمير بطلة رفع الاثقال والبطلة الذهبية .

واستطرد وزير الرياضة ان الهدف من توقيع البروتوكول مع وزارة الدفاع ممثل فى مركز البحوث الطبية والطب التجديدي هو النهوض بمستوي مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأولمبية والرياضية بشكل عام عن طريق تحسين مستوي الفرد وتعزيز صحة الرياضي من خلال وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه إتباعها تبعا للمسح الجيني له ومتابعته تغذويا وسيكون هذا المشروع عامل كبير لنقل الرياضيين لمستوي الأحترافية بفرص أكبر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الي ان هذا التعاون سيتم مع وزارة الدفاع ممثل في مركز البحوث الطبية والطب التجديدى وعدد من الجامعات المصرية المتخصصة في مجالات الطب والعلوم الرياضية بهدف دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة (الجينوم الرياضي) في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية في العديد من الألعاب.

واختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي حديثه بالتوجه بالشكر على تواجد الاعلام المكثف فى هذا المشروع القومي والذي يشهد اهتمام ودعم كبير ومباشر من السيد رئيس الجمهورية وايضا يشهد اهتمام كبير على كافة مستويات والجهات بالدولة المصرية .

وسيتم عمل المشروع وتنفيذه على ثلاث مراحل متتالية على ان يتم متابعة اللاعبين المختارين جينيا من خلال اخذ عينات دورية لتطوير ومتابعة هؤلاء الابطال الرياضيين .

وقام بتوقيع البروتكول من جانب القوات المسلحة اللواء طبيب خالد عامر المدير التنفيذي لمراكز البحوث الطبية والطب التجديدي ومن جانب وزارة الشباب والرياضة قام بالتوقيع الدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة.

حضر المؤتمر ومراسم توقيع البروتوكول اللواء طبيب عيد محمود الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية وعدداً من قادة القوات المسلحة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.