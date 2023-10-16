جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 291 شخصا وأسر 199 بقبضة المقاومة الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 291، وأكد اليوم الاثنين أن عدد الرهائن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم المباغت الذي شنته الحركة على الدولة العبرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، في مؤتمر صحفي "قمنا بإخطار عائلات 199 رهينة". وكانت إسرائيل أعلنت سابقا وجود 155 رهينة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حشد قواته وآلياته العسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة، استعدادا لتوغل بري وشيك وفق تصريحات القادة الإسرائيليين، تزامنا مع قصفها العنيف للقطاع لليوم العاشر على التوالي.