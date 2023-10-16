بالفيديو.. أشتية: لا بد من وقف العدوان الإسرائيلي وإيصال المساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة

أكد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه يجب إيصال المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.

وقال "أشتية" في كلمة له اليوم الاثنين، والتي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه يجري العمل على متابعة مدى توافر المواد الغذائية في القطاع، مع ضرورة توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة، موضحًا أنه يمكن التبرع عبر الهلال الأحمر المصري والأردني لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، الذي سيستمر في نضاله لتجسيد دولته على أرضه، وعاصمتها القدس.

وأشار إلى سقوط 56 شهيدًا في الضفة الغربية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 10 أيام.