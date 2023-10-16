دعم القطاع الطبي وحديثي الزواج بجنوب سيناء

اجتمع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مع علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وذلك بالمقر الرئيسى لإدارة البنك بالقاهرة .

ويأتى اللقاء فى إطار تأكيد التعاون المتبادل والتنسيق المستمر بين محافظة جنوب سيناء مع البنك الزراعي المصري، وكذا لتأكيد الدور الوطنى للبنك فى لعب دور حيوي فى المرحلة الراهنة لتأصيل دور البنك فى المشاركة والمسئولية المجتمعيه، وخاصة لدعم مواطنى وأبناء المحافظات الحدودية وعلى الوجه الأكثر تحديدا الدعم لأبناء وبدو جنوب سيناء باعتبار ان سيناء هى أحد أهم ركائز ودعائم الأمن القومى المصرى عبر التاريخ .

و أسفر اللقاء عن العديد من النتائج الإيجابية والأخبار السارة لأبناء جنوب سيناء والتى كان أبرزها :

تقديم البنك الزراعي المصري دعم للقطاع الطبى والصحى بمحافظة جنوب سيناء بتوفير مستلزمات طبية وصحية فى حدود 250 ألف جنيه .

تقديم حوالى 5000 كوبون قيمة كل كوبون 200 جنيه لمساندة 5000 أسره من الأسر بجنوب سيناء مع التركيز على دعم الأسر البدوية وخاصة قاطني الوديان والتجمعات البدوية النائية فى وديان جنوب سيناء دعما لهم فى شراء بعض السلع والمستلزمات والمواد الغذائية اللازمة لأسرهم .

مساهمة البنك فى تجهيز وتيسير مئات حالات الزواج لأبناء وشباب جنوب سيناء من خلال توفير الأجهزة الكهربائية اللازمة لهم لبدء تجهيز حياتهم الزوجيه ولتخفيف الأعباء المادية عن أسرهم ودعما لفئة الشباب بالمحافظة.

inbound781413572933867443