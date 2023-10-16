بالفيديو.. الصحة تكشف تفاصيل رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسبًا لتطورات الأوضاع في غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه خلال اجتماع لجنة الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان من ضمن توجيهات الرئيس للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة هو التأكد من جاهزية منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة هاتفية لـ "نشرة الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار عقد اجتماع أمس مع قطاعات وزارة الصحة، وتم استعراض كافة الأمور المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة.

وأوضح، أن هناك خطة واضحة ومجموعة كبيرة من السيناريوهات تشمل جميع الاحتمالات لمواجهة تطور الأوضاع، فضلا على أنه تم التأكد من جاهزية القطاع الصحي من التعامل مع كل الأحداث الطارئة.