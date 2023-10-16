ads
الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطل بالقاهرة تخصص في انتحال الصفات بغرض النصب

ضبط عاطل بالقاهرة
ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب و
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال  المواطنين من خلال إنتحاله صفة وكيل لاعبين معتمد للعديد من الأندية "على خلاف الحقيقة" وإدعاء بقدرته على  إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين بالنوادى الرياضية لممارسة كرة القدم أو تسفيرهم لإحترافهم بأندية بالخارج، ومطالبة أولياء أمورهم بمبالغ مالية كرسوم لإنهاء أوراق تسجيلهم وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية إحتيالية لتسويق اللاعبين .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزته ( كمية من المستندات الخاصة باللاعبين صغار السن والعقود والخطابات "خالية البيانات" - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

ads
مكافحة جرائم الأموال العامة النصب والإحتيال والإستيلاء
ads