ضبط عاطل بالقاهرة تخصص في انتحال الصفات بغرض النصب

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنتحاله صفة وكيل لاعبين معتمد للعديد من الأندية "على خلاف الحقيقة" وإدعاء بقدرته على إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين بالنوادى الرياضية لممارسة كرة القدم أو تسفيرهم لإحترافهم بأندية بالخارج، ومطالبة أولياء أمورهم بمبالغ مالية كرسوم لإنهاء أوراق تسجيلهم وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية إحتيالية لتسويق اللاعبين .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزته ( كمية من المستندات الخاصة باللاعبين صغار السن والعقود والخطابات "خالية البيانات" - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

