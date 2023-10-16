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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العاهل الأردني يشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى غزة

العاهل الأردني ورئيسة
العاهل الأردني ورئيسة الوزراء الإيطالية
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بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التطورات الخطيرة في غزة وسبل إدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية.

وجدد خلال اللقاء في روما اليوم الاثنين، مطالبته المجتمع الدولي بإدانة استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز، مشيرا إلى أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ينطبقان على الجميع باختلاف هوياتهم وجنسياتهم.

وشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري إلى قطاع غزة، مؤكدا أهمية دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل عاجل، وتيسير وصول المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق.

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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إدخال المساعدات الإنسانية قطاع غزة
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