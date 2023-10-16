غداً.. انقطاع المياه عن بعض المناطق في الإسكندرية

اعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنقطاع المياه عن مناطق (الناصر - الشيخ الشعراوى - عبد العظيم أبو العطا - الصديق الجديدة - البستان الأولى والثانية بمركز أبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات)، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح الغد الثلاثاء الموافق 17-10-2023 .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال الصيانة الطارئة بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم (خط كوم إمبو- البستان).

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.