استمرار الارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 11719

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 اكتوبر، استمرار ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 11719 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 8074 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

و قام المضاربون الذين تحولوا إلى البيع على المكشوف على ذهب بورصة كومكس للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022 هذا الشهر، بزيادة صافي مراكزهم المكشوفة في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر.

وكشف التحليل الفني لجولد بيليون ، البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع كبير، وهو ما انعكس على انخفاض سعار الذهب خلال الفترة الماضية.

التحرك الأخير في سواق الذهب وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط قد تعيد الطلب إلى التزايد على عقود شراء الذهب خلال الفترة القادمة.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أنه إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط في التصاعد، فقد نرى توقف لعمليات بيع الذهب على المكشوف بالنسبة للمضاربين على الانخفاض على المدى القريب، حيث تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كان الصراع سيجذب دولا أخرى لديها القدرة على رفع أسعار النفط بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.