بحضور المحافظ.. تنظيم إحتفالية كبرى لدعم 368 أسرة من الأولى بالرعاية بالفيوم

شهد الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إحتفالية جمعية الأورمان بالتعاون مع وزراة التضامن الاجتماعى ضمن برنامج فرصة وذلك بقاعة نادى المحافظة الرياضى لدعم عدد (368)أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم، بإجمالي ٩ مليون و٢٠٠ الف جنيه.

جاء ذلك ذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المحافظة.

حضر الحفل كلًا من الاستاذة مها الحفناوي، رئيس الجمعيات والاتحادات في وزارة التضامن، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ومدحت عبد الرشيد، مدير برنامج فرصة مكون نقل الاصول، وطارق الشوربجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظه، والقيادات الشعبية والتنفيذية.

رحب المحافظ بالحضور معربًا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه والاحتفال معهم ومشاركتهم فرحتهم، متمنياً للأسر والشباب التوفيق في العمل، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالعمل المجتعى ومساعدة الأسر الاولى بالرعاية ليصبحوا أعضاء فاعلين فى المجتمع باعتبارهم جزء لايتجزأ منه.

وأشاد المحافظ بالدور البارز لجمعية الأورمان وكافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى في دعم الفئات الأولى بالرعاية والاكثر إحتياجًا.



من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة الى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشار أن الحالات المستفيدة يتم اختيارها في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من جمعية الأورمان تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع لتحديد الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.



مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة الفيوم بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة.

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