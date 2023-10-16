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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحذير أمريكي من هجمات إرهابية محتملة في كينيا.. ومرصد الأزهر: استهداف الأجانب والسائحين لا يمت للدين بصلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا تحذيرًا من احتمال وقوع هجمات إرهابية في العاصمة الكينية "نيروبي"، مناشدة رعاياها مراجعة خططهم الأمنية الشخصية، وفق ما ذكرته جريدة ديلي نيشن الكينية.

ونقلت الجريدة عن موقع السفارة الأمريكية على الإنترنت أن هناك احتمالات متزايدة لحدوث عمليات إرهابية تستهدف المناطق التي يرتادها الأجانب والسياح في نيروبي وأماكن أخرى في البلاد. وطلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين توخي الحذر وإلغاء التحركات غير الضرورية.

كما حثت السفارة في بيانها الصادر -اليوم الاثنين- رعاياها على أن يكونوا على دراية بما يحيط بهم خاصة أثناء تواجدهم في الفنادق والسفارات والمطاعم ومراكز التسوق والأسواق والمدارس ومراكز الشرطة ودور العبادة وغيرها من الأماكن التي يرتادها الأجانب والسياح.

من جانبه يشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن التنظيمات الإرهابية تستغل القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على الفلسطينيين للظهور في شكل المدافع عن القضية وهو ما يتنافى مع ما يحدث فعليًّا من جانبهم على الأرض، مؤكدًا أن استهداف الأجانب والسائحين ممن ينطبق عليهم صفة "المستأمنين" لا يمت للدين بصلة ولا يمكن أن يكون نصرة للدين، إنما هو عدوان لا يقل في إجرامه عن الممارسات الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنوات.

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IMG-20231016-WA0015
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السفارة الأمريكية العاصمة الكينية نيروبي القضية الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
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