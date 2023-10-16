بالفيديو.. الهلال الأحمر التونسي: أوصلنا إلى العريش طائرة مساعدات محملة بالأدوية

قالت بثينة قراقبة، الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي، إن التنسيق متواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني للوقوف عند احتياجات أهالي غزة، مشيرة إلى أنها تأتي بعد التنسيق التام مع الجانب المصري من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أننا اليوم في مصر، ووصلت أول طائرة من المساعدات التونسية إلى مصر إلى المنصة الإنسانية التي أعدتها مصر، من أجل إغاثة أشقائنا في فلسطين، وتم التنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والتونسي، وبين الهلال الأحمر التونسي والمصري، وبين السلطات المصرية والتونسية، من أجل إنجاح هذا الجسر الإنساني الذي انطلق اليوم بأول طائرة تصل مطار العريش وهناك طائرات أخرى.

وتابعت: "الطائرة محملة كليا بالأدوية التي طلبها الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل عاجل، وستليها شحنات أخرى من المعدات الطبية والمواد الغذائية، وسنحاول مع الأشقاء العرب، ومن يؤمن بالعمل الإنساني أن نلبي كل متطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني".