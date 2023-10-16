انطلاق أولى فعاليات مبادرة "كنز بلادي" لنشر الوعي الأثري بمدارس الفيوم

بدأت اليوم أولى فعاليات مبادرة كنز بلادى لنشر الوعى الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديريةالتربية والتعليم برعاية الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتورة ريحاب عريق وكيلة المديرية.

قامت إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم برعاية الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة بزيارة مدرسة محمد صبرى البكباشي الاعدادية بنين.

وأوضحت مديرة إدارة الوعى الأثري الدكتورة نرمين عاطف ان محاضرة اليوم بعنوان "معالم الفيوم الاثرية "، مضيفه بأن الادارة قامت بشرح اهم المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم وإلقاء الضوء على مدينة ماضي الاثرية وإبراز اهمية المنطقة، وقامت الإدارة بعمل ورش عمل فنية تضمنت شرح الحروف الهيروغليفية ومساعدة الطلاب في كتابة أسمائهم بالهيروغليفي.

واضافت نرمين عاطف مديرة الإدارة ان الإدارة تهتم بعمل ورش عمل فنية تلوين رسومات فنية من الحضارة المصريه القديمة.

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