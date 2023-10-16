وزير الخارجية الصيني: حق الدفاع عن النفس لا يكون على حساب الضحايا المدنيين

الإثنين 16/أكتوبر/2023 - 01:36 م

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن ممارسة حق الدفاع عن النفس يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وينبغي ألا تكون على حساب الضحايا المدنيين الأبرياء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الصيني مع نظيره التركي هاكان فيدان بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة..حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين.

وقال وانج يي:"إن الصين تتواصل وتنسق مع الأطراف المعنية لمنع توسع القتال وتفادي وقوع كارثة إنسانية، وتوفير المساعدة الإنسانية العاجلة لقطاع غزة من خلال قنوات الأمم المتحدة والقنوات الثنائية".

وحث أطراف النزاع في على ممارسة ضبط النفس ووقف إطلاق النار على الفور والسعي للحوار.. قائلا "يجب ضمان توافر الظروف المعيشية الأساسية لأهالي غزة، وفتح الباب أمام وصول المساعدات الإنسانية في أقرب وقت".

وأضاف وانج يي "أنه بدون تسوية عادلة ومعقولة للقضية الفلسطينية، لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط"..مشددا على أن الحقائق أثبتت مجددا أن السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية هو ضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن، وتنفيذ حل الدولتين بشكل حقيقي.

ومن جانبه..قال وزير الخارجية التركي "إن بلادنا تؤمن بأنه ينبغي إيقاف سقوط الضحايا وحالات النزوح في صفوف المدنيين، وإنه يتعين منع امتداد الحرب إلى المنطقة بأكملها أو حتى إلى نطاق أوسع".

ودعا فيدان إلى ضرورة وقف إطلاق النار فورا، والسعي نحو حل طويل الأجل ودائم للقضية الفلسطينية.. مشددا على أن أي حل غير حل الدولتين غير مُمكن.

وأوضح أن الجانب التركي لا يقبل الإجراءات العقابية التي فرضتها إسرائيل على المدنيين في غزة..لافتا إلى أنه يدعم الجهود الصينية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في مجلس الأمن..مؤكدا استعداد تركيا مستعدة للعمل مع الصين للسعي نحو تحقيق سلام دائم بالمنطقة.