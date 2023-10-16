اليوم العالمي للغذاء.. الإحصاء: 11.7٪ زيادة في إنتاج الفاكهة عام 2021 / 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام، حيث بلغ إنتـاج الخضروات 23.3 مليـون طـن عـام (2021/ 2022) مقـابل 21.3 مليـون طـن عام (2020 / 2021) بنسبــة زيــادة قدرهـا 9.0٪ كما بلــغ متوســط نصيــب الفــرد من الخضـروات 80.7 كجـم عـام ) 2021 / 2022 ( مقــابــل 74.0 كجــم عام ( 2020 / 2021) بنسبة زيادة قدرها 9.1% .

ولفت الجهاز الي انه بلغ إنتاج الفاكهة 12.99 مليون طـن عام (2021/ 2022) مقابل 11٫63 مليون طـن عام (2020 /2021) بنسبـة زيادة قدرها 11.7٪، كمــا بـلــغ متوسط نصيب الفـرد من الفاكهة 65.6 كجم عام (2021 / 2022) مقابـل 58.7 كجـم عـام (2020/ 2021) بنسبة زيادة قدرها 11.8%.

وأشار الجهاز الي المؤشرات عالمية، حيث بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫82 مليار طـن عام (2021/ 2022) مقـابـل 2٫78 مليـار طـن عام (2020 /2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3%.

وبلــغ متوســط نصيب الفـــرد مـن الحبـــوب 151.5 كجـــم عام (2021 /2022) مقابل 149.6كجم عام (2020 /2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3 %.

كما بلغ إنتـاج القمح 778٫3 مليــون طن عـام (2021/ 2022) مقابل 775٫3 مليـون طـن عـام (2020/ 2021) بنسبة زيــادة قدرها 0.4٪.

وبلغ متوسط نصيب الفرد مـن القمح 67.7 كجم عام (2021/2022) مقابل 67.4 كجم عام (2020 /2021) بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

و بلـغ إنتـاج الأرز 526 مليـون طـن عام (2021 /2022) مقابـل 518 مليون طـن عام (2020/ 2021) بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪.

بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 54.4 كجم عام (2021 /2022) مقابل 53.6 كجم عام (2020 /2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.5 %.



