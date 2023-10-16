اليوم العالمي للغذاء.. الإحصاء: متوسط نصيب الفرد من القمح 165.0 كيلو جرام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الموافــق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعة (FAO) عام 1945 ومقرها روما إيطاليا وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2023 " المياه الحياة .. المياه هي الغذاء ". وفى ظل الظروف المناخية الحالية نـجـد أن المياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض فهى تغطى معظم سطحه وتشكل أكثر من 50% من جسم الإنسان وتنتج كل الأغذية المتوفرة لحياة الإنسان وقد بلغت حصة مصر من المياه العذبة 55.5 مليار م3 .

واشار الجهاز الي انه بلـغ إنتـاج الحبوب 23.4 مليون طن عـام (2021/2022) مقـابل 23.0 مليون طن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول الأرز بنسبة 1.4%.



كما بلـغ متوسـط نصيب الفرد من انتاج الحبوب 296.6 كجـم عام (2021/2022) مقابل 291.9 كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6%.



وبلـغ إنتــاج القــمح 9.6 ملـيون طـن عام (2021/2022) مقـابـل 9.8 مليـون طـن عام (2020/2021) بنسـبة انخفاض قدرها 2.2 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 2.2%.

بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 165.0كجم عام (2021/2022) مقابل 168.8كجم عام) 2020/2021 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

واوضح الجهاز انه بلــغ إنتـاج الأرز 4.3 مليون طن عام (2021 / 2022) مقـابل 4.2 ملـيون طن عـام ( 2020/2021 ) بنســبة زيادة قـدرهـا 1.4% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة بالأرز بنسبــة 4.0% خلال هذا العام.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 28.7 كجم عام (2021/2022) مقابل 28.3 كجم عام ( 2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

