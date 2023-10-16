مصدر لـ "القاهرة الإخبارية" ينفي وجود اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بنفي مصدر مصري التوصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى منذ بداية التصعيد بقطاع غزة، لأن يعمل معبر رفح بشكل متواصل، ونتواصل مع الأمم المتحدة لتجهيز المساعدات بمطار العريش تمهيدًا لدخولها للقطاع، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين.

وشدد شكري، بالقول نرفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أنه يجب الوقف الفوري للعنف في غزة لتجنيب المنطقة مخاطر أكبر.