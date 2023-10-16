السيطرة على حريق بسيارة نقل بالفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بسيارة نقل، دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق بسيارة نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم في المنطقة الواقعة بين مدينة الفيوم الجديدة وقرية قصر الباسل، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه.

وتبين أنه بسبب ماس كهربائي بالسيارة، ولو يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.