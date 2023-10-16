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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة ،بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8683 طن تشمل : 4449 طن يوريا و 500 طن علف و 2100 طن مولاس و1634 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52769 طن تشمل : 5670 طن حديد و  14339 طن خردة و 9521 طن ذرة و 100 طن سكر و 7408 طن فول و 390 طن فول صويا و 15241 طن قمح و100 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 598 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 214 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4887 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 30075 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 420741 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4385 شاحنة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18551 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419414 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4915 شاحنة .

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