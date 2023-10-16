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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

قراءة في الصحف

صدور العدد الجديد من مجلة "السياسة الدولية" ودورية "الديمقراطية"

البوابة نيوز
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صدر العدد الجديد من مجلة "السياسة الدولية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، وحمل ملف العدد عنوان" الاتحاد الأفريقي بعد 60 عاما.. استراتيجية مواجهة التحديات". 

كما تناول الإصدار رقم 234 للعام 59، سمات وطبيعة العلاقة بين الهجرة والإرهاب، وسلط القسم الاستراتيجي والعسكري الضوء على التطورات في مفهوم القوى الشاملة للدولة.

كما تضمن العدد ملفًا خاصًا بعنوان "50 عامًا على انتصار أكتوبر.

وصدر أيضًا العدد الجديد من دورية "الديمقراطية"، عدد أكتوبر 2023، الإصدار رقم 93 للعام 22،الذي تناول الملف الرئيسي فيه" التغيرات الديمغرافية.. الفرص والقيود".

يترأس تحرير مجلة السياسة الدولية الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة.

ومجلة "السياسة الدولية" أول وأهم دورية أكاديمية عربية متخصصة في متابعة الشئون الدولية، تصدر في المنطقة العربية، أسسها د. بطرس غالى في يوليو عام 1965، وتصدر كل ثلاثة أشهر بشكل منتظم، على مدي أكثر من نصف قرن، متضمنة تحليلات متقدمة، تركز على الأحداث والقضايا والاتجاهات الرئيسية ذات الطابع الاستراتيجي في العلاقات الدولية، استنادا إلى أقصى معايير المهنية الأكاديمية، بمشاركات من أهم المفكرين والأكاديميين والسياسيين في مصر والمنطقة العربية، وتصدر أوائل يناير أبريل يوليو أكتوبر.

 

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السياسة الدولية الاتحاد الأفريقي بعد 60 عاما الديمقراطية أحمد ناجي قمحة
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