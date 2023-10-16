رئيس "مياه المنوفية" يجتمع بالشركات المنفذة للمشرعات

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالى لمشروعات srssp بحضور المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu والشركات المنفذة لعقود شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع ومحطات المعالجة.

وأكد “صالح” ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ومتابعتها بكل دقة وتنفيذ التعليمات التعاقدية بشأن أي تأخير يوثر سلباً على المشروع ووجه بسرعة توريد المعدات الكهروميكانك للمحطات حتى يتمكن الأهالي من الاستفادة من المشروع وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال المدنية المتبقية بالمحطات.

وأثناء الاجتماع كرم رئيس شركة المياه شركة مصر للانشاء والتعمير عن مشروع صرف صحى صفط جدام و شبرابتوش ميت الكرام وذلك للالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع والتنفيذ على أكمل وجه لكافه جوانب المشروع في المجالات المجتمعية والسلامة والصحة المهنية وكذلك الجوانب التنفيذية.