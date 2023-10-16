محافظ المنوفية يوجه الجهات المعنية بالفحص الفوري لشكاوى المواطنين

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

و استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية الأخماس بالسادات يتضرر من تعنت الإدارة الهندسية ضده مما يلحق الضرر به ، وعلى الفور كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لشاب من ذوي الهمم " كفيف " بناحية أشمون لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة مكلفا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون باتخاذ اللازم تجاه مطلبه مراعاة لظروفه الاجتماعية الخاصة .

كما تضمن اللقاء شكوى مواطن يتضرر من وجود حظيرة مواشي وروائح كريهة بمنطقة معهد الكبد مما يلحق الضرر بالمواطنين،وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم باتخاذ اللازم بالتنسيق مع شرطة المرافق حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري ، وكذا اتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن يلتمس تنفيذ قرار التمكين الخاص بدخول خدمة الصرف الصحى إلى منزله وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن .

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة باتخاذ اللازم تجاه طلب أخصائية تمريض بمستشفي حميات منوف تلتمس العمل بنظام النصف أجر مراعاة لظروفها الاجتماعية وذلك فى ضوء الضوابط والقوانين وبما لا يخل بنظام العمل .

هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم .

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