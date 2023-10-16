وزيرة خارجية فرنسا: الحصار على قطاع غزة خرق للقانون الدولي

قالت كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، إن مصر لها دور كبير في القضية الفلسطينية، وأننا لدينا مواطنون فرنسيون في غزة يرغبون في الخروج من القطاع ونريد أن نساعدهم.

وأضافت في كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن فرنسا من الدول التي تدعم مصر نظرا لأهميتها، مؤكدة أن الحصار على قطاع غزة خرق للقانون الدولي ولا بد من فتح معبر وممر إنساني لدخول المساعدات لقطاع غزة

وأشارت إلى أنه بعد هذه الأعمال الإرهابية إسرائيل تعرضت للهجوم ويحق لها الدفاع عن نفسها، ولكن مع حماية المدنيين، لأن كل خسارة بشرية هي مأساوية.