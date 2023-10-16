مسئول فلسطيني: المياه ما زالت مقطوعة عن قطاع غزة

أكد مدير إدارة المياه في قطاع غزة، منذر شبلاق، اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 إن إمدادات المياه لم تهد بعد إلى قطاع غزة.

وقال مدير إدارة المياه في قطاع غزة: "أنفي بشدة الأخبار التي تحدثت عن إمداد قطاع غزة بالمياه، هذه ادعاءات غير صحيحة وهي أكاذيب"، بحسب تصريحاته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتأتي تصريحات شبلاق بعد يوم من تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل قامت بتزويد جنوب غزة بالمياه، وهو نفس الأمر الذي تحدث عنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأحد.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى إن إسرائيل أعادت المياه إلى جنوبي غزة، وفقا لنظرائه الإسرائيليين.

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان قطع الكهرباء عن غزة قد أثر على إمدادات المياه، لكن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال، السبت، إن معظم سكان غزة لا يمكنهم الحصول على المياه.

وقال المكتب في بيانه: "كخيار أخير، يستهلك الناس المياه قليلة الملوحة من الآبار الزراعية، مما يثير مخاوف جدية بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه".