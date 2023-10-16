القومي لثقافة الطفل ينظم حفل توقيع كتاب "مغامرات هوبه ولاله في جبل الحواديت"

يستقبل المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، أطفال المدارس بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم لتقديم أنشطته الثقافية والفنية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتورهشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ويقيم المركز حفل توقيع كتاب "مغامرات هوبه ولاله فى جبل الحواديت" وذلك اليوم الاثنين ١٦ أكتوبر، ضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية.

ويُعد كتاب مغامرات هوبه ولاله في “جبل الحواديت” من تأليف الكاتب محمد عسكر ورسوم الفنانة د.مها إبراهيم، تتناول الرواية الصراع بين العلم والسحر، هذا الصراع الذي حاول أصحابه الأشرار أن يسيطروا على المملكة التي تتخذ من العلم والمعرفة زادا لها وطريقا أساسيا لأسلوب الحياة.

ويشار الى ان المركز يقيم مجموعة من الورش الفنية منها ورشة “رسم وتلوين” مع الفنانة آيات حسني والفنان محمد مجدي، و"مسرح عرائس” مع الفنانة إيمان صبري والفنانة أميرة صبري، وورشة “أشكال بالجوخ” مع أ.كوثر فرج، وورشة “تشكيل بالورق” مع أ.بسمة مصطفى، وورشة “تلوين” مع أ.وسام عادل، وورشة “أشكال بالورق” مع أ.خضرة محمد، وتربية رياضية” مع كابتن محمد حنفي.