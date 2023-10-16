"هي تستطيع" تنظم تدريبا حول تمكين المرأة القيادية باستخدام التقنيات الحديثة

واصلت مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"، برئاسة الدكتورة "دعاء زهران"، فعاليات اليوم الثانية من البرنامج التدريبي "هن رائدات"، بمشاركة عدد من القيادات النسائية، الذي تستمر فعالياته حتي 17 من اكتوبر الجاري، حيث انها ناقشت تمكين المرأة القيادية باستخدام التقنيات الحديثة، اتخاذ القرار، وذلك في اطار سعي مؤسسة هي تستطيع للتنمية لزيادة مهارات وخبرات السيدات لزيادة فرص عملهم في مناخ مناسب وملائم لهن.

ومن جانبه أكد الدكتور رجائي هاني ،مدرب العلوم التطبيقيه ، أن القائد يعد الشخص القادر على إقناع الآخرين بمهارات العرض و التقديم وبمهارات التعامل مع القدرة و الرغبة الداخليه لديهم ، مطالباً بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بزيادة الوعي والمعرفة حول قضايا المرأة العربية، واتخاذ إجراءات يمكن من خلالها تحقيق التغيير الإيجابي بما يعزز دور المرأة في خطط وبرامج التنمية بشكل عام.

وطالب "هاني " ، بضرورة استمرار المرأة على تطویر مهاراتها الذاتیة، لمواكبة التطور والتقدم السریع في كافة المجالات، لضمان استمرارها في مواكبة متطلبات العمل القیادي، والقیام بدورها الایجابي في التنشئة الاجتماعیة التي تقوم على المساواة بین الجنسین واعطاء المرأة حقها في حریة التعبیر عن الآخر واتخاذ القرار، موضحاً أن المرأة القائدة تكون صاحبة رؤیة ، وصورة مستقبلیة تقوم بتوضیحها لجمیع المسؤولین، مما یسهم في ایجاد هدف عام یسعى الجمیع الي تحقیقه، كما أنه يجب طرح خيارات بديلة لدعم دور كل مؤسسات المجتمع بهدف القضاء على كافة صور وأشكال التمييز ضد المرأة وتشجيع فرص الاستثمار والادخار ودحض الممارسات الاجتماعية الخاطئة ضد المرأة.

