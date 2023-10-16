رسمياً.. الأولمبية الدولية تعتمد الأسكواش في أولمبياد 2028

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، فى اجتماعها اليوم الاثنين، فى مومباي الهند، برئاسة توماس باخ، اعتمادها مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج 5 رياضات وهم الاسكواش والكريكيت والبيسبول ولكروس وكرة القدم العلم.

ويحق لكل مدينة منظمة للبطولة التوصية بدخول ألعاب جديدة بشكل استثنائي لتلك النسخة.



وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية كالتالي:

البيسبول "الكرة اللينة"، والكريكيت (T20)، وكرة قدم العلم، واللاكروس، والاسكواش هي الرياضات الخمس التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية القادمة كرياضات إضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28 )، وتم اقتراح هذه الرياضات الإضافية من قبل اللجنة المنظمة لـ LA28، لنسختها من الألعاب فقط، وتمت مراجعتها من قبل لجنة البرنامج الأولمبي قبل طرحها على المجلس التنفيذي.



وحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية (IFAF) على الاعتراف الكامل من قبل الدورة 141 للجنة الأولمبية الدولية في مومباي، الهند، بعد الاقتراح الذي قدمه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) في مارس 2023.

وبهذا ستكون مصر أمام فرصة كبيرة لحصد الذهب فى الأولمبياد، لما تمتلكه مصر من قاعدة كبيرة من أصحاب المضارب الذهبية في لعبة الاسكواش، بداية من الناشئين وصولًا إلى المحترفين، والذين يحتلون قائمة التوب 10 للرجال والسيدات.





