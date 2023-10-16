باكستان: استهداف إسرائيل "المتعمد وغير المتناسب" للمدنيين في غزة ينتهك القانون الدولي

الإثنين 16/أكتوبر/2023 - 12:29 م

قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار اليوم /الاثنين/ "إن استهداف إسرائيل المتعمد والعشوائي وغير المتناسب للمدنيين في غزة يتعارض مع جميع معايير الكياسة ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وذكرت صحيفة /إكسبريس تريبيون/ الباكستانية أن بيان رئيس الوزراء يأتي بعد يوم من انتقاد وزير خارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني لإسرائيل "لارتكابها إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.. قائلا:"إن الوضع الخطير ينبع من سبعة عقود من الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية".

وأضاف كاكار "تشعر باكستان بقلق عميق إزاء العنف المستمر والخسائر في الأرواح في غزة، إننا نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني المضطهد وندعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة".. لافتا إلى الاحتلال القسري وغير القانوني للأراضي الفلسطينية والسياسات القمعية ضد شعبها.

وقال: "يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك فورا لفتح ممرات إنسانية آمنة وغير مقيدة لنقل إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة المحاصرة"..مؤكدا أن باكستان تنسق بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها بشأن "الوضع المتدهور" في غزة.