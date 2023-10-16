مصرع 3 أشخاص خنقًا داخل خزان بالقليوبية

انتشلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية جثامين ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم خنقًا داخل خزان لسرقة المواد البترولية اسفل منزلهم الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وقامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بسحب جميع المواد البترولية المتواجدة داخل الخزان، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ثلاثة أشخاص بقرية الجبل الأصفر بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين اختناق الثلاثة أشخاص منهم شخص وابن شقيقه وجارهم، أنشأوا خزانا أسفل منزلهم الكائن بدائرة القسم لسرقة المواد البترولية، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم.

وكشفت التحريات، أن ذلك الخزان تم إنشائه منذ فترة طويلة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من انتشال الجثامين ونقلها لمستشفى لاتخاذ اللازم، حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.