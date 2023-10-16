القبض على سيدة باعت سيارة تستأجرها لمواطن فى المقطم

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبلغ مالى منه بالمقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بتضرره من (ربة منزل) لقيامه بشراء سيارة منها مقابل مبلغ مالى بموجب عقد إبتدائى لحين الإنتهاء من تسجيل العقد وسداد باقى المبلغ إلا أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة ، والبائعة المذكورة قامت بإستئجار السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وقام بأخد السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبة الواقعة وإعترفت بإرتكابها الواقعة بقصد النصب والإحتيال على الشاكى والحصول منه على المبلغ المالى المشار إليه وبإرشادها تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.