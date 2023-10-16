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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر وفرنسا

مؤتمر صحفي لوزير
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية
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تقدم “البوابة نيوز”، بث مباشر، اليوم الاثنين، نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، لمؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري مع وزيرة خارجية فرنسا.

واستقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل،"كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا.

يعقب اللقاء، عقد جلسة مباحثات ثنائية، لبحث تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية فى ظل التصعيد العسكرى هناك، وكذلك أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

https://www.youtube.com/live/PjnT9UgXxPo?si=pDA9e4HzxgAUV5zr

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وزير الخارجية سامح شكري - مؤتمر صحفي
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