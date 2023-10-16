ضبط 3 متهمين بحوزتهم كوكتيل مخدرات بالشروق والتجمع الخامس

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على حارس عقار وسائق وعاطل بحوزتهم حشيش واستروكس وهيدرو وايس واقراص مخدرة بالشروق والتجمع الخامس.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (حارس عقار وسائق) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام).

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت1,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيدرو والأيس" – عدد من الأقراص المخدرة – سيارة).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.