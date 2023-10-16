تأكد جاهزية شيكابالا لمواجهة سموحة في الدوري

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تعافيه من نزلة البرد التي كان يعاني منها وأبعدته عن المشاركة في المران الأخير للفريق يوم الجمعة الماضي قبل فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين .

وخاض "شيكابالا" الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، ليتأكد جاهزيته للقاء سموحة المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.