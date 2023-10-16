يوسف أوباما يشارك في مران الزمالك استعدادا لسموحة

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب الترسانة، مشاركة يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الأبيض، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الماضية.

و اطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ليشارك في المران بصورة طبيعية .

و خاض "أوباما" التدريبات التأهيلية و البدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.