طلب إحاطة حول إلغاء أعمال بـ 455 مليون جنيه في مستشفى سوهاج الجامعي

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بسبب قيام المسؤلين بجامعة سوهاج بإلغاء أعمال الطرح والأسناد الخاصة بإنشاء مبنى حيوى يوفر 100 سرير لخدمة المرضى من أبناء المحافظة وذلك فى ظل توجه الجامعة ضمن خطة تطوير المستشفى الجامعى القديم بأزالة أحدى مبانى المستشفى الذي يستخدم كأقامة للمرضى ويوفر عدد كبير من الأسرة .

وأشار سالم خلال طلب الأحاطة إلى أن الجامعة قامت بأدراج أعتماد مبلغ مالى قدرة 455 مليون جنيه بموازنة العام الحالى لإنشاء المبنى وصدور أمر أسناد لإحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى 26 يوليو 2023 وبدء الشركة فى أتخاذ اجراءات البدء الفعلى فى عمليات الإنشاء و تجهيز الرسومات والمقترحات الخاصة بأعمال الإنشاء والتجهيز

الا أن ذلك توقف عقب صدور أمر مفاجئ بإلغاء تنفيذ المشروع من أدارة الجامعة بسوهاج دون ابداء أسباب منطقية ومقبولة لقرار الوقف

أو حتى عرض كيفية توفير أسرة بديلة للمرضى المترددين على المستشفى خلال المرحلة المقبلة ما تسبب فى موجه من الغضب والأستياء الشديد بين أبناء المحافظة وقطاع كبير من الكادر الطبي بالمستشفى الجامعي.

و أوضح نائب سوهاج أن المبنى الأساسي والخاص بأنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي القديم تم الانتهاء من تنفيذة دون أستخراج التراخيص القانونية له ولم يحصل على أعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حتي الآن ولم بستفاد منه.

وطالب وكيل خطة النواب وزير التعليم العالي والمسؤولين بجامعة سوهاج بعرض أسباب قرار الإنشاء واسباب الالغاء أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب للوقوف علي حقيقة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ.

