بالفيديو.. تفاصيل مبادرة "تحويشة" لدعم السيدات في قرى حياة كريمة

كشفت ماجدة الشاذلي، رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، تفاصيل إطلاق مبادرة "تحويشة " لدعم السيدات بقرى حياة كريمة بالإسكندرية، قائلة إن المبادرة لها سلسلة من اللقاءات مع السيدات وتثقيفهم بأهمية القرض والإدخار حتى تعرف تفاصيل المبادرة.

وأضافت "ماجدة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن أهم شيء أن يكون هناك تمكين اقتصادي للمرأة وتعرف ضرورة ترشيد الاستهلاك والثقافة المالية داخل الأسرة، موضحة أن مبادرة تحويشة تستهدف حوالي 25 سيدة على سبيل المثال لمدة 52 أسبوع وتبدأ تتعلم كيف يمكن لها داخل المجموعة أن يقوموا بعمل جميعة بحسب اتفاق المجموعة.

وتابعت، أن مبادرة تحويشة مماثلة للجمعية تكون بين مجموعة من السيدات في قرى حياة كريمة ومن خلال المبادرة يفكر السيدات في فكرة مشروع يمكنهم اقتصاديا .

وأردفت، رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أن عدد كبير من السيدات أقبلوا على المشاركة في مبادرة تحويشة من أجل تنفيذ مشروع خاص بهم، موضحة أن عمل مبادرة تحويشة مستمر في قرى حياة كريمة وعدد السيدات في المجموعة الواحدة داخل مبادرة تحويشة تضم 25 سيدة وتستمر الجمعية لمدة 52 أسبوعًا.