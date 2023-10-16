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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الأزهر الشريف: لدينا دارسون لأكثر من 100 دولة

وكيل الأزهر الشريف
وكيل الأزهر الشريف
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أكد الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، أن هناك حرصا على مواكبة التقدم التكنولوجي بالتعليم الأزهري، وتقديم أفضل خدمة تعليمية، ليكونوا مشاركين بمستقبل وطننا.

وأضاف خلال كلمته ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف  بفعاليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري: يضم التعليم الأزهري دارسين لأكثر من 100 دولة، وبحث التعليم الأزهري قوته التنافسية.

وتابع، وصل عدد الاعتماد للمعاهد الأزهرية، ما يزيد عن 1200 حتى 2023، وتم تقديم ملفات 100 معهد أزهري للحصول على الاعتماد.

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