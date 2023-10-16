فرنسا.. إخلاء مدرسة في مدينة أراس بعد إنذار بوجود قنبلة

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، إخلاء مدرسة دومينيك برنارد المتوسطة في منطقة أراس في إقليم با دو كاليه، بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن عشرات الطلاب والمعلمين غادروا المؤسسة وبحسب مصدر مطلع، فإن هذا التنبيه يأتي بعد اتصال هاتفي يفيد بوجود جسم متفجر.

وشهدت مدينة أراس قبل أيام قليلة، حادث طعن أسفر عن مقتل معلم وإصابة عدة أشخاص آخرين.

ونشرت الحكومة الفرنسية 7 آلاف جندي في عموم البلاد، بعد عملية الطعن وقالت الشرطة الفرنسية، إنها اعتقلت الجاني ويُدعى "س"، وتم وضعه في حجز قوات الأمن، وأعلنت حالة التأهب الأمني.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث وأعرب عن أسفه ووصفه بـ"الوحشي والجبان"، مؤكدا أنه يشارك آلام عائلة القتيل وعائلات المصابين.

وأكد تضامنه مع بقية المعلمين بالمدرسة، مشددا على تقديم "دعم الأمة الفرنسية" للفريق التعليمي، الذي أصيب بصدمة بعد عملية الطعن هذه.. وقال: "جئت إلى هنا لإظهار دعم الأمة ولقول إننا متحدون ونقف معا".