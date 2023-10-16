حماة وطن: إطلاق مبادرة "هنكمل" للمصريين بالخارج لدعم الرئيس السيسي

أطلق المستشار القانونى سمير صبحى عبد الدايم أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة وطن بالغربية مبادرة هنكمل بأوروبا فى كلا من ايطاليا وفرنسا واليونان وهى حملة دعاية لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية وما شهدته مصر من تطورات على كافة المستويات وفى كافة القطاعات وجموع المصريين يشاهدون تلك التطورات مما يثبت أن الجمهورية الجديدة تشير فى الطريق الصحيح .



وأشار أمين أمانة المصريين بالخارج فى بيان له منذ قليل أن مصر أصبحت رقم مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط وما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من اتصالات مكثفة من رؤساء الدول والمنظمات الدولية مع الرئيس تؤكد أن مصر تصنف من الدول الكبار ولها دور فى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



وأوضح سمير صبحى عبد الدايم أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة وطن عن الاستعداد لتنظيم عدة مؤتمرات قريبا لإبراز الجهود التى قام بها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية والتأكيد على أنه هو الخيار الاول والاخير والمناسب لعودة مصر إلى مكانتها ودورها الريادي في العالم .

وأشار إلى أنه خلال الجمعه والأحد تم تحرير ٤٠ توكيل امانة مصرين بالخارج فى القنصليه المصريه فى ميلانو لدعم الرئيس و فى السفاره المصريه بباريس حررت امانة المصرين بالخارج عن طريق الامين المساعد بفرنسا عدد من التوكيلات للرئيس لافتا إلى أن الجميع أشادوا بالتطور الذى تشهده مصر في السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، سواء من المشاريع القومية العملاقة مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارة الجديدة، والقضاء على فيروس سي، والقضاء على العشوائيات، والبنية التحتية التي يتحاكى بها كثير من الدول المتقدمة، وخصوصاً الطرق والكباري، وجعل جيش مصر العظيم يحتل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم، وتوفير الأمن والآمان للمواطن والزائر والمستثمر الذي يعتبر بداية للتطور الاقتصادي بشتى مجالاتها، والقضاء على فيروس C ، والقضاء على الإرهاب.