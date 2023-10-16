مدحت عبدالهادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص مدحت عبد الهادي في بداية الجلسة على الاطمئنان على حالة اللاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة يومين.

و تحدث عبد الهادي عن أهمية العودة بكل قوة للتدريبات بعد الحصول على قسط من الراحة، وشدد على ضرورة التركيز استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز .

وأضاف المدرب العام أن الجهاز الفني لديه ثقة تامة في جميع أفراد الفريق للاستمرار في تقديم عروض قوية وتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة شرح عبد الهادي بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء سموحة المقبل .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.