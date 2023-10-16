أوسوريو يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة سموحة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الاثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مران اليوم بسبب غياب أوسوريو، نظرا لسفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني إلى انجلترا في إجازة سريعة لزيارة أسرته، ومن المقرر أن يعود خلال ساعات لقيادة تدريبات الفريق في الفترة المقبلة .

وحصل الفريق على راحة يومي السبت والأحد الماضيين، بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قبل أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.