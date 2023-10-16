الاحتلال الإسرائيلي: حماس تحتجز 199 أسيرا في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين إنهم أبلغوا حتى الآن عائلات 199 شخص بأنهم محتجزون في قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس أسرت 199 شخصا خلال هجوم طوفان الأقصى الدامي الذي وقع في 7 أكتوبر الجاري، وفقا لأحدث تقرير، بحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

يذكر أن تقرير سابق صدر أمس الأحد قد أفاد بوجود 155 رهينة وقال دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش، خلال مؤتمر صحفي: "لقد أبلغنا عائلات 199 رهينة".

يأتي ذلك بعد تطورات عديدة جرت خلال الساعات القليلة الماضية، حيث فتح معبر رفح وبدأت شاحنات الوقود في الدخول إلى قطاع غزة في إطار اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن هناك خلافات أمريكية إسرائيلية بشأن الاتفاق حول فتح معبر رفح وخروج الأجانب مقابل الهدنة وإدخال المساعدات.

وفي السياق نفسه، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق نار وتقديم مساعدة إنسانية إلى قطاع غزة مقابل خروج الأجانب، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وكانت وكالة رويترز للأنباء، أكدت في وقت سابق من اليوم الاثنين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ في التاسعة من صباح اليوم.

ونقلت رويترز عن مصدرين مصريين أمنيين، أن اتفاق مصري إسرائيلي أمريكي على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة يبدأ الساعة 9.

وتستعد أكثر من مئة شاحنة محملة بالمساعدات في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبدأت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، عملية طوفان الأقصى، ضد مستوطنات غلاف غزة بشن هجمات كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي كبدته خسائر كبيرة، ورد الاحتلال بهجمات غاشمة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وطالبهم بالنزوح إلى جنوب القطاع.